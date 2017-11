A.Kockartz Der belgische Erstliga-Verein Zulte Waregem (Foto) hat am Donnerstagabend seinen ersten Sieg in der Europa League erzielt und damit auch den ersten belgischen Sieg in diesem Wettbewerb überhaupt. Dagegen gab der RSC Anderlecht am Dienstagabend beim PSG Paris Saint-Germain ein eher klägliches Bild ab.