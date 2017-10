Der amtierende Meister hatte in der ersten Hälfte leichtes Spiel, da KAS Eupen mit zwei Eigentoren ins Hintertreffen geriet. Bei der Halbzeitpause stand es 0-3 dank eines Tors des Anderlechter Kapitäns Hanni.

In der zweiten Spielhälfte kämpfte Eupen verbissen und pirschte sich mit zwei Bällen - in das gegnerische Tor - an den RSC Anderlecht heran. Das Spiel endete nach einem knapp verfehlten Anschlusstreffer der Eupener mit 2-3. Für den KAS Eupen bedeutet der Ausgang den vorletzten Tabellenplatz.