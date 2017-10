In der erste Liga hat AA Gent am Dienstagabend die AS Eupen mit 3:0 besiegt. Alle Tore fielen in den ersten 40 Minuten und zwei davon waren Strafstöße, die Simon (Foto oben) in der 36. und der 38. Minute umsetzte. Gent ist damit vorläufig 12. in der Tabelle und Eupen steht auf Rang 14. Gents neuer Trainer Yves Vanderhaeghe verlor noch kein Spiel seit seinem Antritt.