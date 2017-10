A.Kockartz Der FC Brügge hat am Sonntagnachmittag einen 1:0-Heimsieg gegen Antwerp verbucht und damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf die Verfolger weiter ausgebaut. Der Club steht jetzt 8 Punkte vor dem SC Charleroi. Die Stimmung zu diesem ersten Club-gegen-Antwerp-Klassiker nach 13 Jahren war gut, doch die Partie an sich zeigte wenig schönen Fußball.