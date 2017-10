KV Mechelen zum Beispiel hätte in Eupen dringend gewinnen müssen, um aus den Abstiegsrängen verschwinden zu können. Doch der AS Eupen ging es nicht anders. Als dann die Gastgeber in Ostbelgien innerhalb von nur 10 Minuten in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung gingen (zweimal durch Ocansey und einmal durch Verdier), war es um „Malinwa“ geschehen. Zwar konnte Hassane Bandé nur eine Minute nach dem 3:0 einen Anschlusstreffer setzen, doch damit war seinem Verein nicht geholfen.

Kurz vor Spielende erhöhte Garcia noch auf 4:1 und Mechelen rutscht auf den vorletzten Tabellenplatz hinter Eupen und vor Ostende ab.