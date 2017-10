Am Donnerstag hat Zulte Waregem seinen ersten Punkt in der Europa League geholt. Gegen Vitesse Arnheim am 3. Spieltag in der Gruppe K gab es ein 1:1. Zulte kam nach einem Eigentor des Vitesse-Spielers Kashia in der 24. Minute in Führung und für die Niederländer glich Bruns nur 4 Minuten später aus. Danach zog sich Zulte im eigenen Stadion in seine eigene Hälfte zurück und brachte vorne nicht viel zustande. Viel zu wenig, um in Europa weiter zu bestehen.

Damit haben beide Mannschaften ihren jeweils ersten Punkt in der Europa League erzielt. Für Statistiker ist vielleicht auch interessant, dass Zulte damit in der laufenden Saison den ersten Punkt einer belgischen Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb überhaupt erzielen konnte. Der RSC Anderlecht ist in der Champions League punktlos beinah ausgezählt.