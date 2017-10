A.Kockartz Der RSC Anderlecht hat auch sein drittes Spiel in der Champions League verloren und steht damit am Ende der Tabelle in der Gruppe B. Am Mittwochabend verlor der belgische Rekordmeister im Brüsseler Constant Vanden Stock-Stadion mit 0:4 gegen Paris Saint-Germain. Der RSC zeigte gegen PSG eigentlich ein gutes Spiel, doch gegen Neymar & Co. war eben kein Kraut gewachsen.