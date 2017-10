A.Kockartz Die Roten Teufel, die belgische Fußball-Nationalmannschaft, sind eines der sieben topp-gesetzten Teams für die Auslosung zur WM in Russland. Belgien steht nach den jüngsten Siegen in der WM-Qualifikation in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 5. Die Auslosung der Gegner für die Gruppenphase bei der WM wird am 1. Dezember in Moskau zu erleben sein.