Nur kurz nach dem Anpfiff erzielte Brügges Volmer die 0:1-Führung in Ostende, doch schon acht Minuten später glich Siani für die Gastgeber wieder aus. Wesley Moraes traf in der 24. Minute zur erneuten Führung der Gäste, doch in Minute 37 konnte Berrier wieder ausgleichen. Mit diesem Stand wurde zur Pause gepfiffen und in der gesamten zweiten Halbzeit fiel kein weiterer Treffer und die reguläre Spielzeit ließ ein Unentschieden erwarten.