A.Kockartz Die belgische Fußball-Nationalmannschaft nimmt als Gruppensieger an der Weltmeisterschaft in Russland teil. Im letzten Qualifikationsspiel in der Gruppe H gegen Zypern gewannen die Roten Teufel mit 4:0 vor eigenem Publikum. Die Hauptrollen in diesem Spiel hatten die Brüder Eden und Thorgan Hazard (Foto) eingenommen, die drei der vier Tore erzielen konnten.