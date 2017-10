A.Kockartz David Goffin (ATP 11) hat nach seinem Turniersieg in China in der vergangenen Woche jetzt auch einen ATP-Titel in Japan gewonnen. Im Finale des Turniers von Tokyo gewann der Lütticher gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 31) in zwei Sätzen 6:3 und 7:5. Damit holte sich der belgische Tennisprofi seinen insgesamt 4. ATP-Titel seiner Laufbahn.