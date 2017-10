Thomas Meunier hatte den Torreigen bereits in der 4. Minute eröffnet, doch die Gastgeber kamen in der ersten Halbzeit nach einer halben Stunde in Gang und sorgten mit Toren von Haris Mendunjanin (30.) und Edin Višca (39.) für die Führung zur Pause. Hier ließen sich die belgische Defensive und Keeper Thibault Courtois regelrecht vorführen.

Danach brachte Michy Batshuayi nach knappe einer gespielten Stunde den Ausgleich und Jan Vertongen traf in der 68. Minute nach einer Ecke zur erneuten Führung für die Belgier. Aber in der 82. Spielminute kam der Schock. Ebenfalls nach einem gezielten Eckball konnte Dario Dumic aus kürzester Entfernung zum 3:3 köpfen. Danach sah es für die Belgier und ihre Fans so aus, dass nur ein Unentschieden gegen die Bosnier drin war.

Doch da hatte noch keiner Yannick Carrasco auf dem Zettel. Carrasco, der zuvor seinem Mannschaftskollegen Batshuayi quasi ein Tor schenkte, sorgte im direkten Gegenzug für die Entscheidung, als er völlig alleine vor dem bosnischen Kasten stand. Kurz danach wurde er ausgewechselt, von den mitgereisten Fans bejubelt und anschließend zum Mann des Spiels gekürt.