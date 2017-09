Doch dann überlistete Celtic die Anderlechter Abwehr mit einem Angriff von Tierney und einem passenden Zuspiel für Griffiths außer Gefecht und es stand 0:1. Zum Halbzeitende verpasste Anderlecht zwei recht gute Chancen. Danach wurde es regelrecht peinlich. Roberts konnte in der 50. Spielminute einen Schuss über den Anderlechter Kara ins RSC-Tor lenken und das 0:2 stand auf der Tafel. Schon jetzt verließen die ersten Anderlecht-Fans das heimische Stadion, während die Schotten aus Glasgow ihre Gesänge zelebrierten…

In der Folge gab es ein eher langweiliges Champions League-Spiel zu sehen, dass in der Nachspielzeit den Gastgebern noch einen drauf gab. Sinclair traf quasi ohne Brüsseler Abwehr zum 0:3. Der RSC Anderlecht ist nach zwei Spieltagen in der Gruppe B ohne Punkt quasi bereits ausgezählt. Und am kommenden Spieltag heißt der Gegner im Anderlechter Constand Vanden Stock-Stadion PSG Paris Saint-Germain, der am Mittwochabend die Bayern mit 3:0 vom Rasen fegte…