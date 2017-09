Dass Club Brügge am Montagmorgen mit 4 Punkten Vorsprung gegen Charleroi, den Tabellenzweiten, wach wurde, verdankten die Westflamen in erster Linie Torwart Horvath, der das Netz in der 85. und in der 86. Minute sauber hielt.

Für Brügge erzielten Wesley Moraes und Limbombe die Siegtreffer in der 68. und in der 88. Minute.

Für die Gastgeber schoss Rezael in der 77. Minute das einzige Tor.