A.Kockartz/Belga Die belgische Tennisspielerin Alison Van Uytvanck aus Grimbergen in Flämisch-Brabant hat am Sonntag das WTA-Tennisturnier von Québec in Kanada gewonnen. Im Finale setzte sich Van Uytvanck gegen die Ungarin Timea Babos durch. Damit gewann die Belgierin ihr zweites WTA-Turnier in ihrer Laufbahn.