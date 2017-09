Davor hatte David Goffin (ATP 12) in vier Sätzen 6:7, 6:4, 6:4 und noch einmal 6:4 gegen Nick Kyrgios (ATP 20) gewonnen. Das belgische Doppel Ruben Bemelmans (ATP 92)/Arthur De Greef unterlag am Samstag den Australiern John Peers (ein Doppelspieler) und Jordan Thompson glatt in 3 Sätzen mit 3:6, 4:6 und 0:6.



Das Halbfinale begann mit den Einzelspielen von David Goffin gegen John Millman, dass der Belgier mit 6:7, 6:4, 6:3 und 7:5 für sich entschied. Dann unterlag Steve Darcis allerdings Nick Kyrgios mit 3:6, 6:3, 7:6, 1:6 und 2:6 in einer spannenden und langen Fünfsatzbegegnung.

Ende November findet das Finale des Davis Cup in Frankreich statt. Spielorte könnten Lille oder Nanterre sein. 2015 verlor Belgien ein Davis Cup-Finale gegen Großbritannien.