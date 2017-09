Allerdings schaffte es Weiler nach Ansicht von Sportjournalisten nie wirklich, sich Respekt zu verschaffen oder Kredit aufzubauen. Beim Vorstand blieb er stets umstritten und bei den Anderlecht-Fans konnte er niemals Ansehen erzielen - auch nicht durch die Meisterschaft. Weilers Spiel fand einfach keine Zustimmung und dies setzte sich in der laufenden Saison fort. Resultat: Nur 9 von 21 möglichen Punkten auf dem Konto und nur ein 9. Platz in der Tabelle, weit von den 18 Zählern entfernt, die Erzrivale Club Brügge an der Tabellenspitze aufweist.

René Weiler hatte einfach keine Chance mehr und den letzten Rest an Kredit hatte er mit dem 0:5 bei den Bayern und dem 2:2 in Kortrijk verspielt. In einer kurzen Pressemitteilung zur Entlassung des Trainers hieß es beim RSC Anderlecht: „Der Verein bedankt sich bei René Weiler für seinen Einsatz, seine Leistungen und seine Professionalität. Der heutige technische Staff (Nicolas Frutos, David Sesa und Thomas Binggeli) übernimmt ad interim die sportliche Leitung über die erste Mannschaft.“

Kurz danach wurde bekannt, dass Weiler selbst die Reißleine gezogen hatte. Noch im Stadion von Kortrijk habe er nach dem 2:2 dem Vorstand gesagt, dass es so nicht weitergehen könne, gab VRT/Sporza-Kollege Peter Vandenbrempt zu verstehen: "Er geht weg als ein unverstandener Coach." Zuvor hatten Anderlecht-Fans lautstark seinen Rauswurf gefordert. Vereinspräsident Roger Vanden Stock und Manager Herman Van Holsbeeck sollen noch versucht haben, ihn zurückzuhalten, doch es sollte nicht mehr sein.