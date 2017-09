Am Sonntagnachmittag traf Zulte Waregem vor eigenem Publikum auf Excel Mouscron. Die Gäste gingen schon nach einer Viertelstunde in Führung, doch bis zum Halbzeitpfiff tat sich nicht mehr viel. Aber kurz nach dem Wiederanpfiff erfolgte der Ausgleich und 20 Minuten die Führung für die Gastgeber. In der letzten Viertelstunde gab es eine Rote Karte für Christophe Diedhiou von Excel, nach dem dieser bei der Verteidigung einer Ecke seinem Gegner den Ellenbogen ins Gesicht rammte.

Danach wurde eifrig gewechselt, doch auch mit 4 Minuten Nachspielzeit kam es nicht zu weiteren Treffern. Zulte klettert jetzt mit 13 Punkten auf Rang 4 in der Tabelle und gesellt sich zu Gegner Mouscron mit ebenfalls 13 Zählern. Am Sonntagabend hat Ostende AA Gent zu Gast und Standard Lüttich muss zur AS Eupen fahren.