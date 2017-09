Belgien ist zwei Spieltage vor dem Ende der WM-Qualifikation schon weiter. Die Roten Teufel führen die Gruppe H mit 22 Punkten nach 8 Spielen uneinholbar an.

Dahinter folgen Bosnien-Herzegowina mit 14 und Griechenland mit 13 Zählern. Estland besiegte Zypern mit 1:0 und Bosnien gewann gegen Gibraltar mit 0:4.

Am 7. Oktober spielen die Roten Teufel noch in Bosnien und am 10. Oktober ist Zypern zu Gast in Brüssel. Bosnien und Griechenland kämpfen noch um die Stelle des besten Gruppen-Zweiten. Zypern, Estland und das punktlose Gibraltar sind wohl bereits ausgezählt.