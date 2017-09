A.Kockartz In der Qualifikation Fußball-WM 2018 in Russland hat die belgische Nationalmannschaft einen wichtigen Schritt getan. Sie gewann am Donnerstagabend mit 9:0 gegen Gibraltar. Damit bleiben die Roten Teufel mit 19 Punkten aus 7 von 10 Spielen Tabellenführer in der Gruppe H. Gewinnen die Belgier am Sonntagabend gegen Griechenland, ist die Qualifikation perfekt.