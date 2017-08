Autor: U. Neumann

U. Neumann Der Rote Teufel Divock Origi wird bis Ende dieser Saison 2017-2018 leihweise für den deutschen VfL Wolfsburg spielen. Das haben die "Reds" an diesem Donnerstag auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. Origi geht also erst einmal vom FC Liverpool weg. Auf einen entsprechenden Deal konnten sich die Klubs an diesem letzten Tag des Transferfensters einigen.