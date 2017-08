Das etwas an der Höhe der Prämien nicht in Ordnung war, beweist die Tatsache, dass die Roten Teufel für das Erreichen des Viertelfinales bei der WM in Brasilien höhere Prämien einstreichen durften, als die Deutschen, die damals Weltmeister wurden…

Der Verband wollte und musste etwas an der Situation ändern, doch die ersten Gespräche verliefen träge. Tempo kam erst wieder in die Verhandlungen, als Nationalkapitän Vincent Kompany (kl. Foto) nach langer Verletzungspause wieder zur Gruppe stieß. Danach bewegten sich beide Partner aufeinander zu, was der KBVB ausdrücklich begrüßte: „Die Spieler gehen einen wichtigen Schritt für den belgischen Fußball.“ Der KBVB zeigt sich der Mannschaft besonders erkenntlich dafür, dass sie sich in dieser Frage positiv aufgestellt hat.

Die entsprechende Vereinbarung zwischen der Nationalmannschaft und dem Verband sieht zunächst folgendes vor: Im Vergleich zu bisher wird den Spielern für die Qualifikation der WM in Russland eine Prämie gezahlt, die 40 % unter dem liegt, was bisher für eine solche Qualifikation gezahlt wurde.

Falls sie in Russland schon während der Gruppenphase ausscheiden, fällt die Prämie ebenfalls um 40 % geringer aus. Ab dem Erreichen des Achtelfinales liegen die Prämien um 15 % unter dem bisher Ausgezahlten. Das Abkommen gilt bis nach der WM 2022. Dann wird neu verhandelt.