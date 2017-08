A.Kockartz Krisenstimmung beim KV Ostende. Die Küstenmannschaft steht auch nach 5 Spieltagen ohne Punkte am Tabellenende in der ersten belgischen Fußball-Liga. Am Sonntagabend verlor die Elf vor eigenem Publikum nach einem turbulenten Spiel mit 3:4 gegen Antwerp FC. Die Begegnung AA Gent gegen RSC Anderlecht blieb hingegen farb- und torlos.