A.Kockartz Die Red Lions, die Nationalmannschaft der Hockey-Herren, haben im Finale der Europameisterschaft Silber geholt und genau, wie bei den Frauen unterlagen sie im Finale den Niederlanden. Die Red Lions führten zur Pause mit 2:0, unterlagen aber am Ende mit 2:4. Die zweite Spielhälfte lag völlig in den Händen der Gastgeber in Amstelveen.