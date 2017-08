A.Kockartz Der Brite Lewis Hamilton hat am Sonntag auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps in den Ardennen den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wurde Zweiter, gefolgt von dem australischen Red Bull-Piloten Daniel Ricciardo. Der Belgier Stoffel Vandoorne (Mercedes) wurde bei seinem ersten Rennen in Spa 14.