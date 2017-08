A.Kockartz Nach seinem 3:2-Sieg am 5. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga steht der SC Charleroi an der Tabellenspitze (Foto). Club Brügge zog am Sonntagnachmittag mit einem 4:0-Sieg gegen Standard Lüttich nach. Die AS Eupen ging am Samstag in Lokeren mit 3:0 unter.