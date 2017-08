Die Niederländerinnen sind neuer Hockey-Europameister. Sie bezwangen im Finale in Amsterdam am Samstagabend Belgien mit 3:0 und krönten ihre Heim-Europameisterschaft mit dem EM-Titel. Die Oranje-Auswahl wurde ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und übernahm im Finale gegen die Red Panthers sofort die Kontrolle über das Spiel.

In der 13. Minute brachte Carlien Dirkse van den Heuvel die Gastgeberinnen in Führung. Am Anfang des letzten Viertels, genauer in der 48. Minute, erhöhte Kelly Jonker auf 2:0. Nach genau einer gespielten Stunde erzielte Ireen van den Assem mit einem Penalty den verdienten Endstand.