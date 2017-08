A.Kockartz Zulte Waregem ist der einzige belgische Erstligaverein, der in der Europa League antreten wird. Bei der Auslosung der Gegner in der Gruppe K wurden Lazio Rom, Nizza und Vitesse Arnheim gezogen. Zulte ist als belgischer Pokalsieger in die Europa League eingezogen. KV Ostende, AA Gent und Club Brügge hatten die Vorrunden nicht überstanden.