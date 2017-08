Er habe nicht gezweifelt, sagte Martinez: „Eden trainiert bei Chelsea schon wieder mit den anderen. Das bedeutet nicht, dass er wieder auch für den Wettkampf wieder vollkommen fit ist. Wir entscheiden das am Montag.“

„Eden ist unser Anführer und muss in der Auswahl sein. Wir befinden uns in einer sehr wichtigen Phase der Qualifikationskampagne. Wir brauchen Eden als Fußballer und als Mensch.“

Auf die Frage, ob er ein Problem mit Chelsea befürchte, sagte der Spanier: „Nein, wir haben eine tolle Beziehung zueinander. Wir werden offen und ehrlich sein und abwarten, ob Eden in Form ist. Für uns ist es wichtig, dass er im Team ist.“