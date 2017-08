Bayern-München-Trainer Ancelotti will den RSC Anderlecht aber nicht unterschätzen. "Mit PSG, Anderlecht und Celtic haben wir drei völlig verschiedene, aber wohl schwierige Gegner gezogen", reagierte Ancelloti bescheiden. Und Bayern-Keeper Neuer bezeichnete Anderlecht als einen unangenehmen Gegner, der große Teams in Bedrängnis bringen könne. Der Torwart mahnte zur Vorsicht.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic wiederum erinnerte sich, 2003 gegen den Brüsseler Klub gespielt zu haben: "In Anderlecht war die Stimmung immer gut, das Publikum steht wie ein Block hinter dem Team", so erinnert sich der Bosnier an diesen Fußballabend in Brüssel.