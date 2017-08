Nachdem es keiner der beiden Mannschaften gelang, in der ersten Halbzeit zu punkten, schalteten die Red Lions ein höheres Tempo ein. Als die Spanier in den Kreis um das belgische Tor ein einziges Mal eindringen und den belgischen Torwart Vanasch überraschen konnten, erzielten sie in der 42. Minute das erste Tor.

Auf die deutlich aggressivere Spielweise der Spanier wussten die Belgier keine Antwort. In der 52. Minute gelang den spanischen Red Sticks das 0:2. Dass die belgische Hockeymannschaft kein drittes Tor einkassieren musste, verdankte sie schlussendlich noch der Torlatte.

Aufgrund des Punkteunterschieds (die Niederlanden gewannen mit 6:0 gegen Österreich) verlor Belgien seinen ersten Platz in der A-Gruppe und muss sein Halbfinale nun gegen den Sieger der B-Gruppe Deutschland bestreiten.

Im weltweiten Hockeranking belegt Deutschland den dritten Platz.