Die belgische Damen-Hockey-Nationalmannschaft hat in einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Spanierinnen den Weg in Richtung Halbfinale bei der Europameisterschaft eingeschlagen. Nach dem knappen 2:1 brach bei den „Red Panthers“ großer Jubel aus. Man habe endlich beweisen können, dass man auch vorne mitspielen könne, so der Tenor nach dem schweren Spanienspiel.