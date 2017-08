A.Kockartz Auch am 4. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga kommen einige Mannschaften, von denen man es nicht unbedingt erwartet, nicht vom Fleck. Sowohl Meister Anderlecht, als auch AA Gent verloren ihre Spiele. Die AS Eupen (Foto) hingegen konnte ihre ersten drei Punkte einfahren und gaben die Rote Laterne des Tabellenletzten an ihren Gegner KV Ostende weiter.