Am Sonntag zeigten vermummte Hooligans die dunkle Seite des Fußballs. Mitten in Mortsel bei Antwerpen stoppten sie zwei Fanbusse mit Anhängern von Beerschot-Wilrijk, die nach ihrem Spiel gegen Lierse SK auf dem Weg nach Hause in Richtung Antwerpen unterwegs waren. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. In diesen Bussen saßen auch Frauen und Kinder. Nach Zeugenaussagen trugen die maskierten Hooligans Kleidung, die sie als „Anhänger“ von Antwerp FC auswiesen.

Die Antwerpener Polizei bestätigte den Vorfall und gab an, zwischen den Fangruppen bei Antwerp würden Spannungen und Rivalitäten herrschen. Möglicherweise wollen sich hier jüngere „Fangruppen“ den anderen gegenüber beweisen wollen. Doch dass sich diese Hooligans ausgerechnet Busse mit einem Familienpublikum ausgesucht haben, ist schon ein starkes Stück. Nicht nur die Polizei fragt sich, ob dies nur ein schlechtes Timing, wirklich böser Wille oder nur Dummheit größten Ausmaßes war…