Schon am Freitag gewann Brügge bei Zulte Waregem mit 1:2. Für die Gäste trafen Dennis und Vossen, für die Gastgeber Leya Iseka. Diese Partie bleibt allerdings eher wegen eines anderen Problems in der Erinnerung: In der letzten Viertelstunde foulte Mechele den Zulte-Spieler Olayinka im 16 Meter-Raum, doch der Unparteiische sah den Fehler nicht, obwohl er eindeutig war. Dann musste der Video-Schiedsrichter ran, doch der sah auch kein Foulspiel und so ging die Partie weiter.

KV Mechelen und AA Gent trennten sich mit 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Gent spielten zwar guten Fußball, doch zum Ärger von Coach Vanhaezebrouck vergaben sie wieder einige Chancen und so kam es in der Schlussphase nach langer Führung zum Ausgleich und zwei Punkte waren weg.

Die drei Clubs vom Tabellenende verloren allesamt am Samstagabend ihre Heimspiele. Lokeren verlor 0:2 gegen Excel Mouscron, KV Ostende sogar mit 0:3 gegen Waasland-Beveren und die AS Eupen unterlag KV Kortrijk mit 1:2 (Foto oben). Zwei Partien stehen noch aus: Charleroi gegen Anderlecht und Sint-Truiden gegen Standard. Gewinnt Charleroi gegen den Titelverteidiger, dann zieht die Mannschaft mit Brügge an der Spitze gleich.