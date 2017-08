A.Kockartz Am 2. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga gewann Charleroi das wallonische Regionalduell gegen Excel Mouscron eindeutig. Bei AA Gent kriselt es, denn gegen Aufsteiger Antwerp konnte nicht gewonnen werden. Die AS Eupen ist Tabellenletzter nach dem Auswärtsspiel in Brügge (Fotoà).