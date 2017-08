Nach dem Titel im Siebenkampf sagte Thiam, dass sie sehr stolz auf diese Medaille ist: „Einen Weltmeistertitel gewinnen ist enorm.“ Nafissatou Thiam ist der erste belgische Athlet, der jemals einen Weltmeistertitel erzielen konnte. Doch dies sorgt für einen gewissen Druck und nach dem Olympia-Gold in Rio 2016 ganz besonders wohl im eigenen Land: „Es ist nicht evident, Weltmeister zu werden, schon gar nicht in Belgien. Das war ein tolles Jahr, doch das wird nicht immer so sein. Jeder glaubt jetzt, dass ich unbesiegbar bin, doch ich begreife sehr gut, dass ich das nicht bin. Wenn ich so verrückt wäre, dies zu glauben, dann würde ich eines Tages ganz tief abstürzen.“

Man müsse mit dem Füßen auf dem Boden bleiben, so die frischgebackene Goldgewinnerin. Auch sie fühle die Euphorie von jemandem, der Großes geleistet hat, doch man müsse jetzt vorsichtig sein, „sonst läuft du schnell gegen eine Wand.“ In erster Instanz wolle sie aus diesem Sieg die Motivation ziehen, wenn es einmal nicht so gut läuft, sagte die erst 22 Jahre alte Spitzensportlerin aus der Provinz Namür.