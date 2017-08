Club Brügge hat die Qualifikation für die Champions League verpasst. Die Mannschaft unterlag am Mittwoch im Rückspiel bei Başakşehir in Istanbul mit 0:2. Die Ausgangsposition war dabei nach dem 3:3 in Hinspiel vor eigenem Publikum nicht so schlecht.Jetzt muss der Club in der vierten Qualifikationsrunde für die Europa League antreten.

Damit hat Brügge doch noch eine letzte Chance auf eine Teilnahme an einem Wettbewerb im internationalen Fußball. Das bedeutet, dass mit Landesmeister RSC Anderlecht nur ein belgischen Verein in der europäischen „Königsklasse“ mitmischen wird.

In der letzten Vorrunde zur Europa League-Qualifikation muss es Club Brügge mit AEK Athen aufnehmen, dem 4. der ersten griechischen Liga. Am 17. August spielt Brügge zuhause gegen Athen und eine Woche später findet das Rückspiel in Griechenland statt. AEK kommt übrigens ebenfalls aus der verpassten Champions League-Qualifikation in die Europa League.