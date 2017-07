In der vergangenen Woche mussten einige belgische Erstligisten auch bereits in der Europa League bzw. in der Champions League antreten. Club Brügge hat am vergangenen Mittwoch in der dritten Vorrunde für die Qualifikation zur Champions League eine gute Ausgangsposition, um im August die Play Offs für die Gruppenphase zu erreichen, verpasst. Der Club gab gegen Istanbul Başakşehir einen 0:2-Vorsprung aus der Hand und kehre mit einem 3:3-Unentschieden nach Hause zurück.

In der dritten Vorrunde zur Qualifikation zur Europa League hat der KV Ostende in seiner ersten internationalen Begegnung überhaupt bei Olympique Marseille mit 2:4 verloren. In Ostende ist man zufrieden darüber, dass man nicht untergegangen ist und freut sich auf das Rückspiel vor eigenem Publikum. AA Gent erreichte zu Hause nur ein 1:1-Unentschieden gegen den österreichischen Club SC Rheindorf Altach. Die Genter gerieten schon nach 5 Minuten in Rückstand, doch der eingewechselte Coulilaly sorgte in der Schlussphase noch für den Ausgleich.