Die Gastgeberinnen kamen in Tilburg nach rund einer halben Stunde mit einem Foulelfmeter in Führung, als Sherida Spitse den Strafstoß umsetzen konnte. Nach einer knappen gespielten Stunde konnte allerdings Tessa Wullaert für die Red Flames ausgleichen. Doch in der Schlussphase stellte Lieke Martens für die Niederländerinnen wieder den alten Abstand her. Torchancen hatten die Red Flames danach noch, selbst ein Ausgleich wäre noch möglich gewesen, doch ein Unentschieden hätte für das Weiterkommen nicht gereicht.

In der EM-Gruppe A führen die Niederländerinnen mit 9 Punkten, also mit der vollem Punktzahl, gefolgt von den Däninnen mit 6 Punkten. Belgien ist mit 3 Punkten ausgeschieden, wie auch Norwegen. Die Norwegerinnen scheiden sogar punktlos aus.