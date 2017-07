Im Finale jedoch musste wieder gegen die Deutschen angetreten werden. Doch der Weltranglistendritte unterlag Belgien mit 1:6. Tom Grambusch (16. Minute/Strafecke) hatte die Führung von Arthur van Doren (14./Strafecke) zum 1:1 ausgeglichen, ehe der Olympia-Zweite aus Belgien durch Tom Boon (20./Strafecke - kl. Foto), Amaury Keusters (22.) und Cédric Charlier (27. - Foto oben) mit 4:1 davonziehen konnte.

In der zweiten Halbzeit konnten Cédric Charlier (58.) und der Nachwuchsspieler Augustin Meurmans (59.) in Überzahl auf 6:1. Deutschland musste durch die Verletzungen von Timm Herzbruch (Kreuzbandriss) und Julius Meyer (Muskelverletzung) mit zwei Spielern weniger antreten, was sich als entscheidende Schwächung erwies.

Jetzt rechnen sich die Red Lions für die Europameisterschaft im kommenden Monat in den Niederlanden einiges an Favoritenchancen aus und Ende des Jahres steht die Weltmeisterschaft in Indien an.

Die Red Dragons liefern übrigens auch zwei Spieler mit individuellen Auszeichnungen nach dem Turnier in Johannesburg: Tom Boon wurde mit 7 Treffern bester Schütze und Arthur van Doren wurde als bester Jungspieler ausgezeichnet. Die Trophäe für den besten Spieler des Turniers ging an den Deutschen Mats Grambusch.