Frauen-EM: Red Flames verlieren gegen Dänemark

Debütant Belgien hatte in der Schlussphase gute Ausgleichsmöglichkeiten. Nach vorne ging für Dänemark immer weniger, stattdessen verteidigten die Skandinavierinnen immer tiefer in der eigenen Hälfte und hatten kurz vor Schluss großes Glück, als Simone Boye Sörensen die Kugel bei einer Freistoßhereingabe der Belgierinnen an die eigene Latte köpfte (89.).

Auch wenn die EM-Debütantinnen aus Belgien gegen Ende der Partie ein paar gute Gelegenheiten zum Ausgleich mussten, müssen die Red Flames nun aber weiter auf ihr erstes EM-Tor warten. Der nächste Gegner der Belgierinnen ist am Donnerstag in Breda Norwegen, 2013 noch EM-Zweiter. Beide Mannschaften stehen wegen ihren Niederlagen in den Eröffnungsspielen deutlich unter Zugzwang.