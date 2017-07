Wickmayer gab vorher schon an, nicht mit einer Überraschung gegen Muguruza zu rechnen. Doch das Coaching von Clijsters habe ihr gut getan: „Ich ziehe viel positives und viel Erfahrung daraus.“ Wickmayer wird in der nächsten Zeit in der Tennisakademie von Kim Clijster in Bree (Prov. Limburg) trainieren, wie sie nebenbei angab.

Auch Steve Darcis (ATP 61) hat sich nicht für die 3. Runde in Wimbledon qualifizieren können. Gegen den Spanier David Ferrer (ATP 39) musste Darcis bereits nach 12 Minuten aufgeben, denn beim Stand von 3-0 für seinen Gegner meldeten sich seine Rückenbeschwerden zurück.

Bei einer Unterbrechung brachte auch die Arbeit des Physiotherapeuten keine Besserung und der Belgier musste klein beigeben und warf seinen Schläger enttäuscht zu Boden: „Ich konnte nicht mehr aufschlagen und hatte Probleme beim Atmen…“ Damit vertritt nur noch Qualifikant Ruben Bemelmans (ATP 124) die belgischen Farben in Wimbledon. In Runde 3 muss er gegen den Südafrikaner Kevin Anderson (ATP 24) antreten.