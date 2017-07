A.Kockartz Ruben Bemelmans (ATP 124 - Foto) hat sich am Mittwochabend für die 3. Runde des Tennisturniers von Wimbledon qualifiziert. Der Qualifikant, der in der ersten Runde den Deutschen Tommy Haas bezwang, schlug jetzt den Russen Daniil Medvedev (ATP 49) in einem spannenden Fünfsatzkrimi. Medvedev war damit gar nicht zufrieden und kritisierte unter anderem die Schiedsrichterin für vermeintliche Fehlentscheidungen.