Bei den Herren musste Ruben Bemelmans (ATP 124) gegen den Deutschen Tommy Haas (ATP 258 - Ex-N°2) antreten. Doch er ließ dem erfahrenen Haas kaum eine Chance. Am Ende stand ein eindrucksvolles 6-2, 3-6, 6-3, 7-5 auf der Tafel. Haas, der zum 16. Mal auf dem heiligen Rasen von Wimbledon stand, gab zu, körperlich nicht mehr immer mithalten zu können und doch gönnten ihm die Zuschauer, auch die, die für Bemelmans gekommen waren, stehende Ovationen.

Bemelmans sagte danach: „Ich fühlte, dass ich einen Ticken besser war. (…) Jetzt will ich mehr. Ich spiele gerade gut. Warum soll ich also meine Latte nicht höher legen?.“ Bemelmans muss in der zweiten Runde gegen den Russen Daniil Medvedev (ATP 49) antreten.