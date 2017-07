Am Montag startet das Peloton zur 3. Etappe vom belgischen Verviers in der Provinz Lüttich aus in Richtung Frankreich. Nach dem Startschuss in der früheren Tuchmacherstadt müssen auf den Spuren von Lüttich-Bastogne-Lüttich einige empfindliche Anstiege in den Ardennen absolviert werden. Danach geht es über Luxemburg in Richtung der ehemaligen lothringischen Bergbau- und Stahlmetropole Longwy.