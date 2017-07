Greg Van Avermaet (Foto) ist inzwischen einer der erfahrensten Radprofis in Belgien und er machte bereits in den vergangenen beiden Jahren in Frankreich von sich reden. Er gewann in den beiden vergangenen Jahren jeweils eine Etappe und letztes Jahr trug er, wenn auch nur kurz, das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Seine amerikanische BMC-Mannschaft will ihm ein gewisses Maß an Freiraum bieten, was er auch nutzen möchte. Im Falle des Falles aber steht auch Avermaet seinem Kapitän Richie Porte zur Seite, denn BMC hat mit dem Australier viel vor bei der Runde…