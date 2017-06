Alleskönnerin Jolien D’hoore (Wiggle High5 - Foto) wurde in Antwerpen zum vierten Mal belgische Radsportmeisterin. Sie war im Massensprint schneller als Lotte Kopecky und Kelly Druyts. In der vorletzten der insgesamt sechs finalen Runden in Antwerpen gab es gleich mehrere Ausreißversuche, doch keine der Radprofis schaffte es, sich wirklich von Hauptfeld losreißen zu können. So kam es zum Massensprint.

Kopecky hatte im Spring ihre komplette Mannschaft um sich, doch D’hoore fand im richtigen Moment die Lücke und gewann am Ende mit einer Radlänge den Titel. Für Jolien D’hoore ist dies nach 2012, 2014 und 2015 der vierte Landestitel. Lotte Kopecky hingegen wurde nun schon zum vierten Mal nacheinander Zweite bei der belgischen Meisterschaft.