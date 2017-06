A.Kockartz Die belgische Basketball-Mannschaft der Frauen hat das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Tschechien erreicht. Die „Belgian Cats“ besiegten Italien am Donnerstagnachmittag mit 79:66 im Viertelfinale und ziehen damit als erstes Frauenteam in der belgischen Basketball-Geschichte in ein EM-Halbfinale ein.