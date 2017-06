A.Kockartz Am Freitagabend trennten sich Estland und Belgien in Tallinn nach einem Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Russland mit 0:2. Die Roten Teufel hatten das Spiel stets in der Hand, doch mehr Tore fielen nicht. Auch nicht nach einer roten Karte für einen gegnerischen Spieler.